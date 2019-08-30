Поиск

Один человек погиб при вынужденной посадке самолета в Якутии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - При вынужденной посадке легкого самолета Ан-2 в Якутии, принадлежащего частной компании, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Кроме того, в результате инцидента пострадали еще пять человек, находившихся на борту воздушного судна, добавили в ведомстве. На место происшествия уже прибыли спасатели. Дополнительная информация уточняется.

Как сообщалось, принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии.

МЧС Якутия Ан-2

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года

"Аэрофлот" заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года

Васильева "четко и жестко" рекомендовала запретить мобильники на уроках

Васильева "четко и жестко" рекомендовала запретить мобильники на уроках
Взрыв на полигоне под Архангельском

CNBC озвучил новую версию взрыва под Северодвинском

СКР предупредил участников массовых беспорядков о неизбежном разочаровании

СКР предупредил участников массовых беспорядков о неизбежном разочаровании

Мутко поручил заново обследовать затопленные дома в Иркутской области

Источник сообщил, что Сенцов остается в Бутырском изоляторе

Источник сообщил, что Сенцов остается в Бутырском изоляторе

Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Источник сообщил об отставке главы Минимущества Ингушетии

Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог

Инженер, задержанный по делу об обрушении стены в Новосибирске, отпущен под залог

Родители потребовали отменить переезд лицея "Воробьевы горы" из Дворца пионеров

Родители потребовали отменить переезд лицея "Воробьевы горы" из Дворца пионеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');