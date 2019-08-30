Один человек погиб при вынужденной посадке самолета в Якутии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - При вынужденной посадке легкого самолета Ан-2 в Якутии, принадлежащего частной компании, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Кроме того, в результате инцидента пострадали еще пять человек, находившихся на борту воздушного судна, добавили в ведомстве. На место происшествия уже прибыли спасатели. Дополнительная информация уточняется.

Как сообщалось, принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии.