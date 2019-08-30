Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вынужденную посадку в Кобяйском районе республики совершил самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"С местности Ус-Хатын в Якутске до поселка Суордах Верхоянского района вылетел Ан-2, принадлежащий частной компании. Примерно в 400 км от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района", - говорится в сообщении.

На борту находилось пять человек: два члена экипажа и три пассажира. К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 "Полярных авиалинии" с поселка Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевывозки пассажиров.

В пресс-службе МЧС Якутии сообщили, что информация о пострадавших уточняется.