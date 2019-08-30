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Адвокатов не допустили к привезенным в московский СИЗО украинцам Кольченко и Балуху

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Администрация следственного изолятора "Лефортово" не разрешила адвокату осужденного украинца Александра Кольченко посетить своего подзащитного.

"Не пустили, объяснив, что они отказались от разговора с нами", - сказала "Интерфаксу" адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Кольченко.

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По данным руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, также в "Лефортово" не допустили адвоката другого украинца Владимира Балуха.

Как сказала Сидоркина, причина недопуска ее коллеги также, по словам представителя СИЗО, связана с отказом Балуха общаться с адвокатом. При этом, "никаких заявлений, написанных нашими подзащитными, нам предоставлено не было".

Крымский активист Кольченко в 2015 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

В июле прошлого года Балух был приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он содержался в колонии в Тверской области.

Оба они были доставлены в Москву в рамках подготовки к так называемому обмену удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

Александр Кольченко Владимир Балух Украина

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