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"Коммерсантъ" сообщил о включении 24 украинских моряков в списки для обмена

Источник издания утверждает, что их и других удерживаемых украинцев могут вернуть на родину уже в августе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, заявил "Коммерсанту" источник, близкий к переговорам.

По его сведениям, обмен состоится до конца августа и моряки "точно вернутся" на Украину. Он допустил, что кроме моряков Киеву могут передать и других удерживаемых лиц. Возможна ли передача Украине осужденного на 20 лет лишения свободы режиссера Олега Сенцова, он не знает.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, изданию подтвердил украинский дипломат. Источник в офисе президента Украины сказал, что принципиальная договоренность об освобождении моряков была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

"Коммерсантъ", не называя источника информации, добавил, что в обмен на моряков России могут выдать главного редактора "РИА Новости—Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что Украине могут выдать для отбытия наказания на родине ранее осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Ранее стало известно, что их недавно перевели из колоний в московское СИЗО "Лефортово". По словам источника "Интерфакса", идут переговоры о формате их выдачи.


21 августа глава МИД России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Он напомнил, что для обмена необходима не только принципиальная договоренность, но и кропотливое согласование всех правовых и организационных аспектов процедур. Министр подтвердил, что в ходе телефонных разговоров президенты России и Украины обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами.

В Киеве заявляли о скором обмене моряков на Вышинского еще 15 июля, но тогда эти ожидания не оправдались. В российском МИД тогда же впервые подтвердили, что с украинской стороной идут переговоры о судьбе моряков.

25 ноября 2018 российские пограничники задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ корабли обвинили в провокации и нарушении российской границы. Моряков арестовали и перевели в московское СИЗО "Лефортово". Сейчас расследование их дела завершено, моряки и их адвокаты изучают материалы дела.

Украина считает, что в этой ситуации Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и двусторонний договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а моряки стали военнопленными.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Серегй Лавров Кирилл Вышинский Олег Сенцов

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