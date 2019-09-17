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Суд оштрафовал дизайнера, которому при задержании в Москве сломали ногу

Ему вменили участие в акции 27 июля, хотя он был задержан за три часа до ее начала

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский дизайнер Константин Коновалов, которого задержали во время пробежки по Тверской улице перед несогласованной акцией 27 июля и которому сломали ногу, оштрафован на 10 тысяч рублей. Он написал об этом в твиттере, его информацию "Ведомостям" подтвердили в пресс-службе Савеловского суда.

Его признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения уличной акции), следует из материалов суда.

Коновалов написал, что дело рассматривали в его отсутствие. Он не мог явиться утром 17 сентября на заседание, так как находится в больнице в связи с лечением после полученной травмы. Он попросил суд перенести заседание. По его словам, о том, что переноса не будет, он узнал от людей, которые в этот день пришли в Савеловский суд на другие процессы.

Он добавил, что ему вменяют участие в акции за три часа до ее фактического начала, и назвал свое дело "политически сфабрикованным".

Протесты в Москве

"Ну как это вообще? Мне сломали ногу — даже не знаю сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник - 5000 рублей Лишили нормальной жизни на месяцы - А теперь штраф 10000 рублей за участие в шествии, в котором я не участвовал?", - возмутился он.

Раньше Коновалов рассказывал, что его задержали недалеко от мэрии Москвы за несколько часов до начала несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, когда он совершал пробежку и фотографировал "интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских".

После задержания его посадили в автозак, затем доставили в отдел полиции. В отдел он вызвал врачей из-за боли в ноге, и у него обнаружили перелом. Он предположил, что это случилось при задержании, когда его повалили на асфальт и прижали, так что голени перегнулись через бордюр.

Он пожаловался на полицейских в Следственный комитет. Следователи не нашли в их действиях нарушений закона. Они установили, что Коновалов 27 июля участвовал в несогласованном шествии, участие в котором влечет ответственность по закону. Также они напомнили, что закон "О полиции" предусматривает право полицейских применять физическую силу, если иначе нельзя пресечь преступление или правонарушение. Дизайнер обжаловал этот отказ в суде и проиграл.

Константин Коновалов СКР МВД Савеловский суд Мосгордума

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