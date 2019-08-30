Против соратника Навального прекратили дело о хулиганстве на акции в Челябинске

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полиция Челябинска прекратила уголовное преследование по подозрению в хулиганстве бывшего координатора челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Андрей Лепехин.

"Дело в отношении Золотаревского прекращено в связи с его непричастностью. В период расследования он находился в статусе подозреваемого, его задерживали, проводили обыск в квартире. В связи с этими действиями он имеет право на реабилитацию", - сказал Лепехин.

Адвокат добавил, что этот вопрос будет решен, когда его подзащитный выйдет из-под административного ареста, который ему назначили за участие в августовском митинге в Москве.

На личной странице Золотаревского в соцсети указано, что он живет в Москве и работает в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального.

По сведениям адвоката Лепехина, в уголовном деле, где фигурировал Золотаревский, имеются обвиняемые. "Полиция предъявила обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти,) двум жителям Челябинска, в том числе моей подзащитной Оксане Ереминой. В ближайшее время следователи планируют передать дело в суд", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в мае 2018 года после несанкционированного шествия сторонников Навального по центру Челябинска.