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Космические войска приняли на управление выведенный на орбиту военный спутник

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский военный спутник, выведенный на околоземную орбиту с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Рокот", взят на управление Главным испытательным космическим центром имени Титова космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ сообщили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

Спутнику присвоено наименование "Космос-2540".

Пуск состоялся в 17:00 в пятницу с третьей пусковой установки космодрома Плесецк в Архангельской области. Через пять минут разгонный блок "Бриз-КМ" с космическим аппаратом отделился от "Рокота" и вывел спутник на целевую орбиту. Потом с нее увели разгонный блок: на нем был включен двигатель, придавший ему импульс, необходимый для увода на орбиту высотой около 640 км в перигее и свыше 950 км в апогее.

Это был последний пуск ракеты "Рокот" в интересах министерства обороны. Ведомство прекращает их эксплуатацию из-за планов перейти на модернизированные ракеты этого типа, сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук. Тем не менее, по его словам, еще один пуск планируется провести в интересах "Роскосмоса".

Минобороны РФ

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