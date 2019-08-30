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Впавшую в кому в Турции россиянку доставили в Москву бортом санавиации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Генеральное консульство России в Анталье информирует об успешной эвакуации пострадавшей в аквапарке 19-летней российской туристки. Она доставлена в Москву бортом санавиации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в фейсбуке.

Как отметили в Генконсульстве, решение о подготовке туристки к эвакуации было принято после тщательного анализа ее состояния. "Перелет был организован за счет средств страхового лимита. Транспортировка прошла в штатном режиме. В столице девушку доставили в один из медицинских центров для дальнейшего лечения", - пояснили в дипмиссии.

ЧП произошло в водном парке развлечений Sealanya Seа Park, расположенном в Аланье. 19-летняя туристка из Москвы плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбами и начала захлебываться. По словам очевидцев, мать россиянки не сразу заметила, что произошло. Когда туристку подняли из бассейна, она была уже без сознания. Позднее девушка впала в кому.

28 августа стало известно о смерти 12-летней девочки из Петербурга, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на турецком курорте Бодрум. Инцидент с юной россиянкой произошел 18 августа в одной из гостиниц. Когда девочка купалась, ее руку засосало в трубу бассейна, она провела несколько минут под водой и получила серьезные травмы. Ребенок был госпитализирован, в Турцию прибыли врачи из Петербурга, но спасти пострадавшую они не смогли.

Турция Анталья Москва

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