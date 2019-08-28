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Скончалась девочка из Петербурга, пострадавшая в турецком бассейне

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - 12-летняя петербурженка, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на турецком курорте, скончалась. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник, не уточнив, когда это произошло.

Позднее информацию подтвердил в соцсетях отец ребенка и посольство РФ в Турции.

Инцидент с юной россиянкой произошел 18 августа в одной из гостиниц Бодрума. Когда девочка купалась, ее руку засосало в трубу бассейна, она провела несколько минут под водой, получила серьезные травмы.

Ребенок был госпитализирован, в Турцию прибыли врачи из Петербурга. Родителям девочки предлагали перевезти ее в Россию, но они, опасаясь за ее жизнь, отказались.

Генконсульство РФ в Турции в координации с местными властями обеспечит семье помощь по организации репатриации тела. Там также выразили надежду на то, что турецкое правосудие установит лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание.

Турция Петербург

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