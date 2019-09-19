Отели Антальи проверят на безопасность для туристов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Антальи обязали районных губернаторов создать комиссии, которые будут проверять безопасность объектов туристической инфраструктуры - отелей, аквапарков и экскурсионных бюро, сообщает газета Haberturk.

"Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу подписал циркуляр, согласно которому все объекты туристской инфраструктуры должны следовать высоким стандартам безопасности, чтобы свести к минимуму число несчастных случаев с туристами. Для этого районные губернаторы обязаны собрать инспекционные комиссии, которые будут проводить проверки на объектах", - пишет издание.

Как отмечает газета, под действие документа попадают не только отели, но и экскурсионные бюро, компании по аренде автомобилей, организации по занятиям активным и экстремальным отдыхом.

Как сообщает газета Sabah, с 1 января по 16 сентября Анталья приняла рекордное число иностранных туристов - 12,8 млн. Первое место по турпотоку в страну занимает Россия.

"Чтобы избежать снижения турпотока в страну и принять в будущем еще больше иностранных гостей, необходимо обеспечить им максимальную безопасность во время отдыха. В циркуляре отмечается, что несчастные случаи в бассейнах объектов размещения, а также суррогатный алкоголь и некачественное питание угрожают как здоровью гостей, так и имиджу курортов Турции. Проверки инспекционных комиссий призваны избавиться от этой проблемы", - пишет Haberturk.

В газете подчеркнули, что объектам, не устранившим нарушения правил безопасности, будут предъявлены претензии в рамках законодательства.

Ранее российский дипломат Антон Скворцов сообщил, что с мая в Турции по разными причинам скончались почти сто граждан РФ. Главной причиной он назвал легкомыслие со стороны путешественников.

Только за последние недели произошло несколько несчастных случаев с российскими туристами, в том числе, детьми, в бассейнах отелей Антальи. В понедельник в госпитале курорта скончался россиянин, получивший травмы во время парасейлинга.

Эксперты туротрасли придерживаются мнения, что высокое число смертей россиян на отдыхе в Турции связано, в первую очередь, с большим турпотоком.