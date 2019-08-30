Поиск

Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Владимир Бортко
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом известный режиссер сказал в рамках предвыборных дебатов в пятницу, 30 августа, в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Бортко добавил, что утром в субботу принесет в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию соответствующее заявление. "Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, не советовался с (главой КПРФ - ИФ) Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок", - сказал режиссер.

Он объяснил, что поводом для его решения стали планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому решению. Бортко также подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не "как обычно, 17%".

КПРФ предложила выдвинуть кандидатуру Бортко на пост губернатора Северной столицы в марте 2019 года. В июне Бортко сдал 161 подпись муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

В случае победы на выборах Бортко планировал предложить места сенаторов от Петербурга одному из создателей "Яблока", сопредседателю движения "Национально-патриотические силы России" писателю Юрию Болдыреву, секретарю райкома КПРФ Центрального района Северной столицы Игорю Григорьеву и экс-депутату ЗакСа 5-го созыва Юрию Гатчину.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

Владимир Бортко Санкт-Петербург КПРФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 августа

Американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Минобороны РФ завершило эксплуатацию ракеты "Рокот"

Отключенный в пятницу спутник группировки "ГЛОНАСС" снова заработал

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Отсутствие в РФ "Фризиума" поставило под угрозу жизни 2 тыс. детей с эпилепсией

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

В Кремле отметили прогресс в обсуждении обмена пленными с Украиной

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');