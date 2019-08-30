Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Владимир Бортко Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Об этом известный режиссер сказал в рамках предвыборных дебатов в пятницу, 30 августа, в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Бортко добавил, что утром в субботу принесет в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию соответствующее заявление. "Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, не советовался с (главой КПРФ - ИФ) Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок", - сказал режиссер.

Он объяснил, что поводом для его решения стали планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому решению. Бортко также подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не "как обычно, 17%".

КПРФ предложила выдвинуть кандидатуру Бортко на пост губернатора Северной столицы в марте 2019 года. В июне Бортко сдал 161 подпись муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

В случае победы на выборах Бортко планировал предложить места сенаторов от Петербурга одному из создателей "Яблока", сопредседателю движения "Национально-патриотические силы России" писателю Юрию Болдыреву, секретарю райкома КПРФ Центрального района Северной столицы Игорю Григорьеву и экс-депутату ЗакСа 5-го созыва Юрию Гатчину.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, в единый день голосования.