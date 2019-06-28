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Кандидат в губернаторы Петербурга Бортко сдал собранные подписи депутатов

Он собрал на шесть подписей больше, чем требуется

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кинорежиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко сдал в городской избирком Петербурга подписи муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Он сдал 161 подпись, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

Режиссера выдвинула на выборы КПРФ.

"Фонтанка.ру" спросила его, как ему удалось собрать подписи в том числе депутатов, которые поддерживают "Единую Россию". "Вы знаете, моя известность перешагнула все границы", – ответил Бортко.

В случае победы Бортко планирует предложить места сенаторов от Петербурга одному из создателей "Яблока", сопредседателю движения "Национально-патриотические силы России" писателю Юрию Болдыреву, секретарю райкома партии Центрального района Игорю Григорьеву и экс-депутату ЗакСа 5-го созыва Юрию Гатчину.

Кроме него, документы и подписи для регистрации сдал только кандидат от ЛДПР Олег Капитанов. Он принес 147 подписей вместо необходимых 155, но обещал дособрать и сдать к понедельнику. Раньше Капитанов сообщил, что снимется с выборов, так как врио губернатора Александр Беглов предложил ему пост в Смольном. 28 июня лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что это решение кандидат принял под давлением чиновников горадминистрации, что от должности он откажется и вернется на выборы. Капитанов подтвердил это решение.

Всего о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга объявили 27 кандидатов.

Владимир Бортко Петербург выборы Александр Беглов ЛДПР КПРФ

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