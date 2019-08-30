Что произошло за день: пятница, 30 августа

Обмен заключенными между Россией и Украиной задерживается, CNBC выдвинул новую версию взрыва под Северодвинском, Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обмен заключенными между Украиной и Россией в пятницу так и не состоялся. Источник в Москве заявил, что обмену должна предшествовать подготовка документов, а в СБУ отметили, что дата реализации договоренности неизвестна. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков отметил прогресс в переговорах, которые продолжаются в закрытом режиме.

- В Кремле сообщили о планах пригласить Зеленского В Москву на 75-летие Победы. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие в праздничных мероприятиях подтвердили лидеры 17 государств, включая многие страны СНГ.

- CNBC обнародовал новую версию ЧП под Северодвинском 8 августа. Американский телеканал сообщил со ссылкой на данные разведки, что взрыв произошел не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна. В США предполагают, что ракета была утеряна в результате предыдущих испытаний.

- Минобороны РФ в последний раз воспользовалось ракетой "Рокот" для запуска своего спутника. Это связано с планом по переходу на модернизированные ракеты. Последний запуск состоялся в пятницу на космодроме Плесецк, военный спутник был успешно принят на управление.

- Режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. Кандидат от КПРФ заявил, что он не хочет "играть в подкидного дурака" и подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не "как обычно, 17%". Бортко подчеркнул, что принял решение без обсуждения с партией и готов понести за это наказание.