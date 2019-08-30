Поиск

Что произошло за день: пятница, 30 августа

Обмен заключенными между Россией и Украиной задерживается, CNBC выдвинул новую версию взрыва под Северодвинском, Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обмен заключенными между Украиной и Россией в пятницу так и не состоялся. Источник в Москве заявил, что обмену должна предшествовать подготовка документов, а в СБУ отметили, что дата реализации договоренности неизвестна. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков отметил прогресс в переговорах, которые продолжаются в закрытом режиме.

- В Кремле сообщили о планах пригласить Зеленского В Москву на 75-летие Победы. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие в праздничных мероприятиях подтвердили лидеры 17 государств, включая многие страны СНГ.

- CNBC обнародовал новую версию ЧП под Северодвинском 8 августа. Американский телеканал сообщил со ссылкой на данные разведки, что взрыв произошел не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна. В США предполагают, что ракета была утеряна в результате предыдущих испытаний.

- Минобороны РФ в последний раз воспользовалось ракетой "Рокот" для запуска своего спутника. Это связано с планом по переходу на модернизированные ракеты. Последний запуск состоялся в пятницу на космодроме Плесецк, военный спутник был успешно принят на управление.

- Режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. Кандидат от КПРФ заявил, что он не хочет "играть в подкидного дурака" и подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не "как обычно, 17%". Бортко подчеркнул, что принял решение без обсуждения с партией и готов понести за это наказание.

Новости по теме

Новости

Американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Минобороны РФ завершило эксплуатацию ракеты "Рокот"

Отключенный в пятницу спутник группировки "ГЛОНАСС" снова заработал

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Отсутствие в РФ "Фризиума" поставило под угрозу жизни 2 тыс. детей с эпилепсией

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

В Кремле отметили прогресс в обсуждении обмена пленными с Украиной

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');