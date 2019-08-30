Американцу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Расследование дела в отношении обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана практически завершено.

Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что сегодня следователь предъявил обвинение Уилану в окончательной редакции. "На следующей неделе следователь намерен объявить о завершении расследования по делу, после чего мы начнем изучать материалы уголовного дела и собранные доказательства", - сообщил "Интерфаксу" Жеребенков.

Адвокат отметил, что Уилан отрицает все обвинения.

"Предъявленное обвинение меня также не убедило, оно не сильно отличается от предыдущего. Я не увидел в обвинении веских доказательств вины моего подзащитного. Считаю, что данное обвинение не обоснованно, незаконно и содержит много противоречий", - сказал агентству Жеребенков.

Адвокат отметил, что пока не знает точный объем материалов дела, которые им предстоит изучить. По его мнению, на ознакомление понадобится "не меньше 1,5 - 2 месяцев". Он предположил, что судебный процесс состоится в конце осени или начале зимы.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.