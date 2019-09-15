В МИД РФ ответили на призыв посольства США освободить Уилана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - МИД России в ответ на призыв посольства США в Москве отпустить арестованного по обвинению в шпионаже Пола Уилана предложил Соединёнными Штатам отпустить россиян Марию Бутину, Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В ведомстве напомнили, что Уилан был задержан с поличным в момент совершения противозаконных действий.

"В то время как Бут, Бутина, Ярошенко и другие россияне годами сидят в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Когда вы прекратите держать этих людей в изоляции и отпустите домой?" - говорится в сообщении в твиттере российского МИД.

Посольство США в Москве ранее в воскресенье вновь призвало российские власти освободить Пола Уилана.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.