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Бортко подал в избирком Петербурга заявление о снятии с выборов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии с выборов.

"Сейчас, в 9:30, я принес свое заявление в городскую избирательную комиссию, выслушал, как мне кажется, не очень убедительные аргументы, почему я был неправ, от председателя комиссии и свое решение не изменил", - заявил Бортко на пресс-конференции в субботу.

Ранее кандидат в губернаторы Бортко в ходе дебатов заявил, что снимается с предвыборной гонки. Он объяснил, что поводом для его решения стали планы организации экстерриториальных участков в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому решению.

Член горизбиркома с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский сообщил "Интерфаксу", что в случае снятия Бортко с выборов его фамилию придется вычеркивать из бюллетеней вручную.

Санкт-Петербург КПРФ Владимир Бортко

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