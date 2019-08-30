Фамилию Бортко будут вычеркивать из бюллетеней "линейкой и ручкой"

Ранее режиссер отказался от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Агитационный баннер в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербург Владимира Бортко Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В случае снятия Владимира Бортко с выборов губернатора Санкт-Петербурга его фамилию придется вычеркивать из бюллетеней вручную, заявил член горизбиркома с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский "Интерфаксу" в пятницу.

"КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней - ИФ) предусматривает вычеркивание кандидата, можно так сделать. Правда, там нужно действовать предельно аккуратно: чуть криво - и он читать не будет, это проблема, действительно. В таком случае КОИБ просто отключат, и в него можно будет проголосовать как в обычный ящик. Такая возможность предусмотрена, например, на случай отключения электричества", - сказал он.

По словам Краснянского, вычеркнуть фамилию Бортко при помощи принтера не получится.

"Линейкой и ручкой, вручную. Жалко участковые комиссии, но что поделать", - подчеркнул член горизбиркома, уточнив, что в пятницу бюллетени уже привезли в территориальные избирательные комиссии.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к выборам губернатора было напечатано 3,8 млн бюллетеней.

30 августа кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Бортко объявил об отказе от участия в выборах. Он объяснил, что поводом для этого стали планы организовать экстерриториальные избирательные участки в Псковской области в рамках выборов в Петербурге и отсутствие возможности препятствовать этому решению.

"Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов", - прокомментировал свое решение режиссер.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, в единый день голосования.