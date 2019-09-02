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Борисов назвал неудовлетворительными темпы стройки "Восточного"

Правительству придется повышать расценки строительства второй очереди космодрома для помощи застройщикам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Темпы строительства космодрома "Восточный" в Амурской области не удовлетворяют никого, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Ситуация не устраивает всех: ни со строительством первой очереди, ни со строительством второй. Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с "Восточного" ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". Но все это делается "на живую нитку", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он напомнил, что в настоящее время достраиваются объекты первой очереди, а на второй очереди силам компании "ПСО "Казань" строится только стартовый стол под ракетный комплекс "Ангара-А5".

"Не секрет, что весь российский строительный комплекс переживает кризис из-за пересмотра подходов к ценообразованию. Чтобы не дожидаться системных изменений, нам придется идти по пути создания специальных условий для строительства Восточного - повышать расценки", - отметил вице-премьер.

Такой шаг он объяснил необходимостью иметь второй пусковой комплекс для ракет "Ангара", чтобы космодром Плесецк не был единственной пусковой площадкой этих ракет-носителей.

"Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности, поэтому мы очень серьезно относимся к переносу сроков стройки", - заявил Борисов.

Восточный Юрий Борисов

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