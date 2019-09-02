Путин посетит "Восточный" 6 сентября для обсуждения проблем его строительства

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 6 сентября посетит "Восточный" и обсудит проблемы строительства космодрома, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Президент обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на "Восточном" - сообщает газета.

"Его пресс-секретарь Дмитрий Песков факт подготовки визита на космодром подтвердил "Ведомостям"", - уточняет издание в понедельник.

Неудовлетворительный темп строительства космодрома подтвердил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Ситуация не устраивает всех: ни со строительством первой очереди, ни со строительством второй. Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с "Восточного" ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б",- сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".