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Шойгу обещал продолжить традиции Смольного института в пансионе Минобороны

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге сможет достойно продолжить традиции женского образования, которые зародились 255 лет назад в Смольном институте, заявил на церемонии открытия учреждения министр Сергей Шойгу. При этом он обещал, что в пансионе будут применяться инновационные методы образования и новые технологии.

Пансион воспитанниц Минобороны открыли в Москве 11 лет назад. Осенью 2019 года в Петербурге открыли его филиал.

Шойгу выразил надежду, что воспитанницы получат в филиале разносторонние знания, которые позволят им поступить в ведущие российские вузы и сделать успешную карьеру, но предупредил, что им придется стараться и работать с большой самоотдачей.

"Преимущество и уникальность образования заключается и в том, что в пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учётом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге", - отметил глава Минобороны.

Пансион открыли в 2008 году для дочерей военнослужащих отдаленных военных гарнизонов, погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. Судя по информации на сайте учреждения, там проводятся вступительные испытания, прием ведется в пятых-девятых классах. В течение учебного года воспитанницы живут в пансионе.

Сергей Шойгу Минобороны пансион Петербург Москва

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