Журналистам измерили температуру перед входом в Пансион воспитанниц Минобороны

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге журналистам измерили температуру перед входом на заседание попечительского совета Пансиона воспитанниц Минобороны, рассказал корреспондент "Интерфакса".

При входе в пансионат корреспондентов встретила женщина в медицинской маске с инфракрасным термометром. Контроль прошли все представители СМИ, повышенной температуры ни у кого не выявили.

Первое заседание попечительского совета Пансиона пройдет 3 марта. Участники совета обсудят вопросы развития филиала, в частности строительство второй очереди, организацию и проведение междисциплинарных тематических образовательных проектов, транспортную доступность и другие.

На территории филиала откроется пункт сбора информации и фотоматериалов для загрузки в мультимедийный комплекс "Дорога Памяти".