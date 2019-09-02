Для блогера попросили шесть лет колонии за призывы к расправам над детьми силовиков

Блогер Владислав Синица в Пресненском районном суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура попросила Пресненский суд Москвы назначить шесть лет лишения свободы Владиславу Синице, обвиняемому в экстремизме из-за записи в твиттере с угрозами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в суде.

Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован 5 августа.

По версии следствия, 31 июля Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" в посте в твиттере "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

По словам ведущего это дело следователя, Синица "признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал". Согласно протоколу допроса, блогер пояснил следствию, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".

Сам Синица назвал происходящее абсурдом. Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".