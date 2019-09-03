Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Владислава Синицу признали виновным в разжигании ненависти к сотрудникам правоохранительных органов

Блогер Владислав Синица в Пресненском суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Он признал его виновным в призыве к расправам над детьми силовиков, которые разгоняли акции протеста, передает корреспондент "Интерфакса".

Поводом для уголовного преследования стал твит Синицы, опубликованный 31 июля в микроблоге, который он ведет под псевдонимом Макс Светлов. По версии обвинения, в этом посте он призвал широкий круг лиц к противоправным насильственным действиям в отношении детей полицейских и росгвардейцев. Синица заявил, что никого не призывал к расправам над конкретными людьми и их детьми, а просто допустил такую возможность, и его слова неправильно трактовали.

Судья Елена Абрамова решила, что подсудимый "совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия". Он признан виновным по 2 статьей 282 УК ("возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов").

Синица сказал, что решение суда будет обжаловать.

2 сентября гособвинитель попросил для Синицы шесть лет колонии общего режима.

Блогер ранее признал, что опубликовал такой твит, а также записи, возбуждающие ненависть к полиции и Росгвардии, но вину не признал и отметил, что конкретным личностям не угрожал. Происходящее он назвал абсурдом.

Его адвокат отметил, что из записей Синицы, вошедших в материалы дела, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Блогера задержали 4 августа и на следующий день арестовали.