Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

При этом участвовать в них готовы лишь 20% жителей РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

При этом, по данным социологов, лично участвовать в политических протестах готовы 20% опрошенных.

Исследование также показало, что 34% россиян допускают вероятность проведения протестных акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. О готовности участвовать в таких протестах заявили 27% респондентов.

Согласно результатам опроса, большинство россиян считают маловероятными политические (65%) и экономические (62%) протесты. При этом 76% респондентов исключили свое участие в акциях с политическими требованиями, а в социально-экономических протестах - 68% участников исследования.

Опрос проведен 22 - 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.