Около 60% московских избирателей планируют пойти на выборы в Мосгордуму

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более половины москвичей, имеющих право голоса (58,8%), предполагают, что 8 сентября пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в Московскую городскую Думу, свидетельствуют данные опроса фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Результаты социологического исследования показывают, что 16,3% москвичей ждут значительных нарушений на выборах в Мосгордуму, каждый третий (36%) уверен, что нарушения будут, но незначительные, и 24,4% участников опроса полагают, что нарушений не будет вообще.

Предпочтения респондентов в отношении кандидатов в депутаты столичного парламента выглядят следующим образом: 13% опрошенных планируют голосовать за представителей "Единой России"; 10,9% заявили организаторам опроса, что намерены голосовать только за независимых кандидатов; в пользу КПРФ высказались 6,4% опрошенных, за ЛДПР - 2,1% респондентов и о своих симпатиях кандидатам от "Справедливой России" сообщили 1,1% участников опроса.

По данным исследования, за кандидатов от "Яблока" готовы проголосовать 2% респондентов, а на кандидатов всех других партий, по результатам исследования, приходится менее, чем по 1% симпатий участников опроса.

Исследование показало, что 58,5% москвичей знают о протестных акциях в столице в связи с недопуском некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, впервые об этом слышат 37,6% опрошенных.

По данным опроса, участвовать в протестах готовы 10% от тех респондентов, кто знает об этих акциях, 20,3% данной категории опрошенных сообщили о своей поддержке, но участвовать не собираются. По результатам исследования, 31,6% данной категории опрошенных не поддерживают подобные акции.

Инициативный опрос был проведен с 20 по 22 июля 2019 года среди 1200 москвичей в возрасте от 18 лет и старше.