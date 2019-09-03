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45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 45% опрошенных равнодушно относятся к акциям протеста в Москве, связанным с недопуском ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Положительно и отрицательно относящихся к данным акциям россиян примерно поровну - 23% и 25% соответственно.

Треть респондентов (32%) отвергли возможность того, что протестные акции в российской столице были проведены в результате вмешательства внешних сил, 26% респондентов ответили, что такое вмешательство имело место и стало главной причиной выступлений.

По данным опроса, среди основных причин выхода людей на акции протеста в столице - недовольство положением дел в стране и политикой властей, а также тем, что независимых кандидатов не допустили до выборов.

Опрос проведен 22 - 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Москва Россия

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