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Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия выплатила компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека, всем пострадавшим в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года, кроме одной заявительницы, сообщили в пресс-службе Минюста.

Наследники этой женщины до сих пор не представили необходимые для выплаты документы, объяснили в ведомстве.

ЕСПЧ в 2017 году пришел к выводу, что российские власти нарушили в отношении заложников статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на жизнь. По мнению суда, власти не спланировали должным образом спасательную операцию, чтобы минимизировать риск для жизни заложников. Иск в Страсбург подавали 409 человек, бывшие заложники и их родственники. ЕСПЧ назначил им в общей сложности 2,955 млн евро компенсаций.

В Минюсте заявили, что российские компетентные органы получили копии постановления ЕСПЧ и ознакомились с выводами этого суда.

Группа террористов захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе дети. Их удерживали три дня в спортивном зале школы, не давая есть и пить. Школу штурмовали 3 сентября. Погибли 334 человек, инвалидами стали 126.

Беслан. 15 лет

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1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.В течение трех дней заложников держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды1 сентября 2004 года из девяти бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому многие родители привели с собой на линейку малышей2 сентября президент Ингушетии Руслан Аушев смог убедить террористов освободить 26 заложников - это были женщины с грудными детьмиПосле поступления сообщений о захвате заложников директор ФСБ Николай Патрушев отдал приказ о направлении в Беслан подразделений Центра специального назначения. Общая численность сотрудников ЦСН, задействованных в операции, составила более 250 человек. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году. Единственного взятого живым террориста – Нурпашу Кулаева – в 2006 году приговорили к пожизненному заключению.Через полгода после теракта родители погибших и пострадавших детей создали комитет "Матери Беслана", чтобы защитить память и права тех, кто пережил трагедиюЗахват здания школы террористами завершился штурмом 3 сентября. Операция сопровождалась ожесточенной перестрелкой и подрывом заложенных боевиками взрывных устройств.Рабочие готовят гробы для похорон первых из 333 убитых заложников, 5 сентября 2004 годаМемориальное кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы трагедии
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.
Беслан ЕСПЧ Страсбург Минюст

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