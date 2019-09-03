Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия выплатила компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека, всем пострадавшим в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года, кроме одной заявительницы, сообщили в пресс-службе Минюста.

Наследники этой женщины до сих пор не представили необходимые для выплаты документы, объяснили в ведомстве.

ЕСПЧ в 2017 году пришел к выводу, что российские власти нарушили в отношении заложников статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на жизнь. По мнению суда, власти не спланировали должным образом спасательную операцию, чтобы минимизировать риск для жизни заложников. Иск в Страсбург подавали 409 человек, бывшие заложники и их родственники. ЕСПЧ назначил им в общей сложности 2,955 млн евро компенсаций.

В Минюсте заявили, что российские компетентные органы получили копии постановления ЕСПЧ и ознакомились с выводами этого суда.

Группа террористов захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе дети. Их удерживали три дня в спортивном зале школы, не давая есть и пить. Школу штурмовали 3 сентября. Погибли 334 человек, инвалидами стали 126.