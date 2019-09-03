РФ из-за очистки "Дружбы" сократила добычу нефти в 1,5 раза меньше, чем требует ОПЕК+

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 143 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Это в 1,5 раза меньше, чем требуется по сделке ОПЕК+. В рамках данного соглашения Россия должна снизить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. б/с.

Новак объяснил такую ситуацию необходимостью очистить трубопровод "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. "В июле и июне сокращение добычи составляло 289 тыс. б/с и 278 тыс. б/с соответственно", - добавил министр.

Глава Минэнерго заверил, что в сентябре 2019 года Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Он также обратил внимание, что уже в конце августа сокращение находилось на уровне 299 тыс. б/с.

Ранее Новак говорил, что Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Он также заверял, что РФ останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем.

В мае-июле 2019 года из-за остановки экспорта топлива по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено содержание хлорорганических добавок, которые разъедали трубы и оборудование. Из-за форс-мажора прерывались поставки нефти потребителям в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии, покупатели начали предъявлять претензии из-за убытков. Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть намеренно загрязнили в Самарской области.