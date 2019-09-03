Адвокат сообщил о побеге всех фигурантов дела об убийстве в Мурманске в 2008 году

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманской области перед оглашением приговора скрылись трое фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве в 2008 году местного бизнесмена Гогика Тарасяна.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат главного фигуранта уголовного дела Мгера Асряна, соучредителя "Кольской пивоваренной компании "Арктика", Александр Москаленко, в понедельник, 2 сентября, в Кольском райсуде началось оглашение приговора, но оказалось, что все подсудимые скрылись. Ранее, в августе 2019 года, сбежал Армен Лязгян, а в понедельник в суд не явились Асрян и Армен Лазгян.

"Они (Асрян и Лазгян - ИФ) сняли браслеты, датчики, и могу предположить, что решили бежать вместе", - рассказал Москаленко. Адвокат добавил, что резолютивная часть приговора будет оглашена во вторник, 3 сентября, заочно. Он также сообщил, что в оглашенной мотивировочной части вердикта суд признал фигурантов виновными в инкриминируемых преступлениях.

Гособвинение запросило для подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 14 лет. В зависимости от роли в преступлении Асряну, Лазгяну и Лязгяну инкриминируется похищение человека, организация приготовления к убийству и вымогательство.

Дело Тарасяна

Как сообщалось, в 2018 году спустя десять лет следствия дело о похищении и убийстве бизнесмена Тарасяна было передано в Первомайский райсуд Мурманска, который направил его в Кольский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый соучредитель "Кольской пивоваренной компании "Арктика" Мгер Асрян при помощи Армена Лязгяна и Армена Лазгяна в 2008 году похитили мурманского бизнесмена Тарасяна. Злоумышленники долго держали предпринимателя на пивзаводе, а затем еще один из обвиняемых расправился с Тарасяном. В отношении предполагаемого убийцы уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Обвиняемые были задержаны в мае 2016 года в Минеральных Водах (Ставрополье) и Мурманской области.

Информированный источник "Интерфакса" связывал похищение Тарасяна с переделом сфер влияния крупных семейных кланов. При этом в ходе расследования уголовного дела о похищении бизнесмена его родственники по сговору с экс-начальником отделения уголовного розыска похитили подозреваемого и истязали его в гараже, чтобы он дал следователю нужные показания. В 2010 году решением суда родственники Тарасяна были приговорены к трем и пяти годам колонии, бывший милиционер получил условный срок.

Другой источник агентства высказал мнение, что похищение мурманского предпринимателя в 2008 году также связано с убийством трех местных бизнесменов в декабре 2013 года. Тогда были застрелены Габиб Керимов, Нариман Ахундов и Саади Азизов. В апреле 2016 года суд приговорил их убийц к 22 и 15 годам колонии строгого режима.