Сбежавший соучредитель "Кольской пивоваренной компании" получил 15 лет за похищение и убийство

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кольский районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор сбежавшим фигурантам дела о похищении и убийстве в 2008 году местного бизнесмена Гогика Тарасяна, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Соучредитель "Кольской пивоваренной компании "Арктика" Мгер Асрян признан виновным в вымогательстве имущества, организации похищения человека из корыстных побуждений и организации приготовления к заказному убийству. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Второй фигурант - Армен Лазгян признан виновным в вымогательствеи похищении человека, он отправится в колонию строгого режима на десять лет.

Приговор третьему фигуранту дела, Армену Лязгяну, сбежавшему перед началом прений, вынесут, когда он будет задержан.

Как сообщалось, в августе скрылся подсудимый Лязган. В понедельник, когда началось оглашение приговора, выяснилось, что также скрылись и остальные обвиняемые - Асрян и Лазгян. "Идет оглашение приговора, и мой подзащитный Асрян скрылся, также скрылся Лазгян. Они сняли браслеты, датчики, и могу предположить, что решили бежать вместе", - сказал "Интерфаксу" адвокат Асряна Александр Москаленко.

По версии следствия, обвиняемый соучредитель пивоваренной компании Мгер Асрян при помощи Армена Лязгяна и Армена Лазгяна в 2008 году похитил мурманского бизнесмена Тарасяна, они длительное время держали его на пивзаводе, после чего еще один из обвиняемых его убил. Дело против предполагаемого убийцы прекратили, так как он умер.

Помимо этого всем трем фигурантам дела предъявлено обвинение в вымогательстве в Краснодарском крае, а Асряна также обвинили в подготовке к убийству брата ранее похищенного бизнесмена.

Обвиняемых задержали в мае 2016 года в Минеральных Водах и Мурманской области.

Информированный источник "Интерфакса" связывал похищение Тарасяна с переделом сфер влияния крупных семейных кланов. Во время расследования дела о похищении бизнесмена его родственники сговорились экс-начальником отделения уголовного розыска, похитили подозреваемого и пытали его в гараже, чтобы он дал нужные показания. В 201 году родные предпринимателя получили три и пять лет колонии, а бывший милиционер был осужден условно.

Другой источник агентства предположил, что похищение Тарасяна в 2008 году связано с убийством в декабре 2013 года трех мурманских бизнесменов - Габиба Керимова, Наримана Ахундова и Саади Азизова. В 2016 году их убийцы получили 15 и 22 года колонии строгого режима.