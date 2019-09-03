В ходе поисков летчиков разбившегося Су-25 замечены парашюты

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Парашюты летчиков, катапультировавшихся со штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение на Ставрополье, замечены при поисках с вертолета.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, предположительно, летчики могли остаться в живых.

Парашюты найдены на территории Советского района Ставропольского края, вероятно, в том же районе находятся и пилоты.

Днем 3 сентября Минобороны РФ сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25УБ. Специалисты поисково-спасательной службы ищут двух летчиков.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.