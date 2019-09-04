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Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25

Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25
Штурмовик Су-25. Архивное фото
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Военная прокуратура по Южному федеральному округу подтвердила, что летчики потерпевшего крушение накануне на Ставрополье учебного штурмовика Су-25 погибли.

Их тела обнаружены в разбившемся самолете.

3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.

Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты.

Ставропольский край Су-25

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