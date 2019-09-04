Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в организации так называемого "Умного голосования", созданного сторонниками оппозиционера Алексея Навального, и рассматривает этот проект как вариант предвыборной агитации.

"У ребят идет обсуждение. Они там рубятся между собой. Это хорошо. Слава богу, флаг им в руки, пусть обсуждают, пусть агитируют", - сказала Памфилова журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, будет ли ЦИК проводить анализ законности инициативы "Умное голосование".

"Это никакого отношения не имеет к нашей работе в том смысле, что это не подпадает под анализ каких-то правоприменений и так далее. Это их дело, это личное дело каждого человека, прислушаться или не прислушаться", - отметила она.

Накануне секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что в комиссии знают о проекте "Умное голосование" Навального и намерены изучить его с точки зрения законности.

3 сентября команда Навального представила проект "Умное голосование", который содержит рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму. По словам сторонников Навального, эти рекомендации основываются в том числе на соцопросах.

Однако по закону в течение пяти дней до выборов (то есть с 3 сентября) запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов голосования.