Поиск

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина сообщила, что в комиссии знают о проекте "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального и намерены его изучить с точки зрения законности.

"Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией", - сказала "Интерфаксу" Гришина, отвечая на вопрос, законны ли рекомендации оппозиционера по голосованию на выборах в Мосгордуму с точки зрения избирательного законодательства.

Во вторник, 3 сентября, команда Навального представила проект "Умное голосование". Он содержит рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих выборах в Московскую городскую думу. По утверждению сторонников оппозиционера, эти рекомендации базируются, в числе прочего, на соцопросах.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, в течение пяти дней до выборов (т.е. начиная с сегодняшнего дня 3 сентября) запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования. Изначально выдвинулось 426 кандидатов на 45 депутатских мест. В настоящее время зарегистрированными считаются 228 кандидатов, так как части из них было отказано в регистрации, некоторые снялись с выборов сами.

В ходе избирательной кампании окружные избиркомы в Москве отказали в регистрации ряду независимых кандидатов. Это привело к нескольким согласованным и несанкционированным акциям протеста. Разрешенный митинг на проспекте Сахарова 10 августа стал самым массовым, по данным МВД, его посетили 20 тыс. человек, по информации волонтерской организации "Белый счетчик" - более 50 тысяч.

Несогласованные акции привели к задержаниям, так, более тысячи человек были задержаны 27 июля и 3 августа. В отношении нескольких активистов было возбуждено дело о массовых беспорядках, в которые переросла акция 27 июля. 3 августа Тверской суд вынес первые два приговора по данному делу - Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу.

Алексей Навальный ЦИК Майя Гришина

Новости по теме

Новости

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

На Ставрополье найдено вероятное место приземления пилотов разбившегося Су-25

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH17 решило допросить удерживаемого на Украине Владимира Цемаха

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

В Москве задержали главу Либертарианской партии и оппозиционера Гальперина

Дернувший полицейского за руку Данила Беглец получил два года колонии

Дернувший полицейского за руку Данила Беглец получил два года колонии

СКР попросил перевести Егора Жукова под домашний арест

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');