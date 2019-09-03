ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина сообщила, что в комиссии знают о проекте "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального и намерены его изучить с точки зрения законности.

"Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией", - сказала "Интерфаксу" Гришина, отвечая на вопрос, законны ли рекомендации оппозиционера по голосованию на выборах в Мосгордуму с точки зрения избирательного законодательства.

Во вторник, 3 сентября, команда Навального представила проект "Умное голосование". Он содержит рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих выборах в Московскую городскую думу. По утверждению сторонников оппозиционера, эти рекомендации базируются, в числе прочего, на соцопросах.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, в течение пяти дней до выборов (т.е. начиная с сегодняшнего дня 3 сентября) запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в ближайшее воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования. Изначально выдвинулось 426 кандидатов на 45 депутатских мест. В настоящее время зарегистрированными считаются 228 кандидатов, так как части из них было отказано в регистрации, некоторые снялись с выборов сами.

В ходе избирательной кампании окружные избиркомы в Москве отказали в регистрации ряду независимых кандидатов. Это привело к нескольким согласованным и несанкционированным акциям протеста. Разрешенный митинг на проспекте Сахарова 10 августа стал самым массовым, по данным МВД, его посетили 20 тыс. человек, по информации волонтерской организации "Белый счетчик" - более 50 тысяч.

Несогласованные акции привели к задержаниям, так, более тысячи человек были задержаны 27 июля и 3 августа. В отношении нескольких активистов было возбуждено дело о массовых беспорядках, в которые переросла акция 27 июля. 3 августа Тверской суд вынес первые два приговора по данному делу - Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу.