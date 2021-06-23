РКН потребовал от Google прекратить поддержку сайта команды Навального

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал у компании Google прекратить техническую поддержку сайта "Умное голосование" команды оппозиционера Алексея Навального, сообщил екатеринбургский юрист Андрей Еланцев, который направлял соответствующее обращение в ведомство.

"Роскомнадзор удовлетворил нашу жалобу на неправомерные действия команды Навального. Google направлено требование о прекращении технической поддержки сайта "Умного голосования", - написал Еланцев в в фейсбуке.

Также юрист опубликовал в соцсети ответ Роскомнадзора на свое обращение. В его тексте говорится, что ведомство направило компании Google LLC (владеет платформой, на которой размещен сайт) письмо "об оказании содействия в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта".

В сообщении Еланцева подчеркивается, что "на сайте "Умного голосования" под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо, (...) с целью использования этого чрезмерного массива информации на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США".