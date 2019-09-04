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Шесть партий в КЧР подписали соглашение о честных выборах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В преддверии сентябрьских выборов в Карачаево-Черкесии (КЧР) руководители региональных отделений политических партий подписали соглашение "За чистые и честные выборы".

Документ в среду, 4 сентября, подписали руководители отделений "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР, "Патриотов России", КПРФ и "Гражданской платформы".

"В период избирательной кампании обязуемся: соблюдать Конституцию РФ, Конституцию КЧР, законы о выборах Российской Федерации и Карачаево-Черкесии; не предпринимать действий, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и других участников избирательного процесса; вести предвыборную агитацию корректно и по правилам, в рамках избирательного законодательства", - говорится в соглашении.

Кроме того, партийцы обязались защищать права и законные интересы избирателей, а также координировать свои действия при выявлении нарушений избирательного законодательства в течение всей кампании.

"Предстоящие выборы должны стать максимально прозрачным состоянием идей, программ и реальных дел. Именно этого ждут от нас избиратели. Мы - за честные выборы!", - отмечено в соглашении.

В единый день голосования, 8 сентября, в КЧР пройдет более 20 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Крупнейшая из них - выборы депутатов Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики шестого созыва.

Карачаево-Черкесия Единая Россия Справедливая Россия ЛДПР КПРФ

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