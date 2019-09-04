Жаловавшегося на зарплаты и перегрузки хирурга уволили из больницы закрытого города

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В закрытом городе Трехгорный (ЗАТО в Челябинской области) лишился работы заведующий хирургическим отделением единственной медсанчасти Станислав Редькин, который рассказывал журналистам о низкой зарплате и перегрузке врачей. Он рассказал об этом "Интерфаксу".

Редькин в середине августа подал заявление об уходе по собственному желанию с начала сентября. Он говорил об этом СМИ и выражал уверенность, что остальные хирурги также подадут заявления после выхода из отпусков. Однако с тех пор в больнице прошло совещание с участием врачей, мэра, депутатов и руководства медсанчасти, врачам пообещали, что за сентябрь все проблемы с нехваткой кадров и зарплатами будут решены, а они согласились одномоментно не увольняться. После этого Редькин не стал забирать заявление, потому что решил, "что оно уже не имеет значения",

"В понедельник я вышел на работу после недельных отгулов и узнал, что уволен", - сказал врач. Ему сообщили, что его заявление подписано и он больше в медсанчасти не работает. Он предположил, что его решили уволить за "строптивость" или по указанию "от начальства сверху".

Теперь Редькин будет искать работу в других больницах региона, откуда уже получал предложения. Его стаж работы - тридцать лет.

По словам хирурга, врачи медсанчасти в первую очередь были недовольны кадровым дефицитом, который привел к перегрузкам сотрудников. При этом заработная плата в их медсанчасти ниже, чем у коллег из муниципальных и областных больниц, добавил он. Поэтому, по его словам, молодые специалисты к ним на работу не идут, "из шести хирургов только один не пенсионер".

Редькин также уточнил, что в сентябре завершается его срок работы депутатом городского собрания, в выборах на новый срок он решил не участвовать.

Медсанчасть Трехгорного - подведомственное учреждение Федерального медико-биологического агентства.