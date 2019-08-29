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Скворцова сообщила о возвращении к работе всех увольнявшихся нижнетагильских хирургов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Все хирурги, которые ранее решили уволиться из двух больниц в Нижнем Тагиле, восстановились на работе, объявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Она пообещала принять "самые жесткие меры" в связи с их массовым увольнением.

Ранее сообщалось, что шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы № 1 и еще несколько хирургов из Демидовской горбольницы решили уволиться из-за высоких нагрузок и маленьких зарплат. Скворцова отметила, что хирургам приходилось дежурить по девять-десять суток. По ее словам, она сама когда-то "по девять суток дежурила, это очень тяжело, люди не успевают восстанавливаться". А в Нижнем Тагиле, по ее словам, по 9-10 суток дежурили хирурги.

В отдельных регионах остаются проблемы с зарплатами врачей, поскольку Минздрав может только давать рекомендации по структуре выплат, объяснила глава ведомства. Она напомнила, что Минздрав рекомендует, чтобы оклад составлял не менее 55-60%, фактического заработка. Однако но в четырех регионах, несмотря на проведенные беседы с главами субъектов, оклад остался 20%, и больше всего это ударяет по молодым специалистам, и одновременно создаются "элиты" с повышенными зарплатами, рассказала Скворцова.

По фактам массовых увольнений хирургов в Нижнем Тагиле в обеих больницах начались финансовые проверки. Обоих главврачей отстранили от работы на время проверок. С хирургами начали разговаривать чиновники регионального Минздрава, и по итогам бесед они начали отказываться от увольнения. Им обещали не повышать нагрузки и увеличить зарплаты.

Нижний Тагил Свердловская область Минздрав Вероника Скворцова

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