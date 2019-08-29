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СМИ сообщили об увольнении всех хирургов из единственной больницы закрытого города

В больнице признали проблему с нагрузками и низкими зарплатами, но не подтвердили уход всех специалистов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Челябинской области из единственной больницы увольняются все хирурги, сообщил Business FM завотделением, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин. Он объяснил это решение высокими нагрузками и низкими зарплатами, и отметил, что ситуация ухудшилась в последние три года.

По словам Редькина, врачам приходится работать на полторы-две ставки и брать ночные дежурства. При этом их оклады остаются на уровне 2009 года, поскольку учреждение работает в системе Федерального медико-биологического агентства ФМБА, которое обслуживает население и предприятия "Росатома в закрытых городах".

Оклад Редькина как у завотделением составляет 7800 рублей, тогда как в Челябинской области оклад врача - 22 тысячи рублей. "У них за выслугу, за вредность, за стаж, за категорию процентные надбавки идут на его оклад в 22 тысячи рублей, а у меня на мой оклад такие же процентные надбавки. Все остальное — это различные стимулирующие выплаты, попытки догнать наш уровень зарплаты до предписанного президентом — 200%. Конечно, у них не получается, потому что слишком много надо доплачивать", - сказал он. В июле за работу на три ставки он получил 76 тысяч рублей. Он считает, что его увольнение проблему не решит, поскольку в ЗАТО еще и нехватка врачей.

Редькин увольняется с сентября, остальные, по его словам, подадут заявления после выхода из отпусков.

О массовом увольнении хирургов из больницы Трехгорного сообщило также "Ura.ru" со ссылкой на источники. Заместитель главврача Сергей Рожков сказал изданию, что получил только два заявления об увольнении, всего в учреждении работают восемь хирургов. Он подтвердил трудности больницы с кадрами и объяснил их закрытостью города. "Но нагрузка на одного хирурга чуть ниже, чем в аналогичном учреждении обычной больницы", - добавил он.

Один из хирургов на условиях анонимности сказал региональному изданию "74.ru", что заявления об увольнении написали три человека, но заявления не нужно путать с увольнением. Руководство попросит их отработать, пока им не найдут замену, и сейчас продолжаются переговоры, добавил он. Бросать пациентов без помощи врачи не будут, они не так воспитаны, заверил он.

В ФМБА на запрос "74.ru" ответили, что оклады будут повышены до 2020-го года. Главврач медсанчасти пообещал, что с 1 октября оклады врачам повысят на 4,3%.

"Мы в контакте с руководителем медучреждения, информация о массовом увольнении хирургов подтверждения не получила", - заявили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Ранее в августе в Нижнем Тагиле хирурги в двух больницах массово подали заявления об уходе из-за высоких нагрузок и низких зарплат. В обеих больницах начались финансовые проверки, главврачей отстранили от работы, с врачами начались переговоры. Глава Минздрава Вероника Скворцова 29 августа заявила, что все увольнявшиеся передумали уходить и будут восстанавливаться на работе.

Челябинская область Минздрав Нижний Тагил Трехгорный

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