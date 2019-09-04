800 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жители 826 жилых домов в Волжском районе Саратова до утра остались без холодной воды из-за повреждения на городском водопроводе, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы города Максим Сиденко в среду.
"Снижены параметры холодной воды жителям 76 многоэтажных домов и 750 домов частного сектора", - сказал Сиденко.
Он уточнил, что коммунальные службы города планируют ликвидировать последствия аварии до 5:00 по Москве четверга.