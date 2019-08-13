Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Из-за аварии на магистральном водопроводе прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник.

По ее данным, из-за износа трубы на магистральном водоводе диаметром 1220 мм между хуторами Плавненский и Новотроицкий образовалась трещина, и для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций. По этому трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Ремонтом трубопровода руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, прибывший на место аварии. Специалисты уже откачали воду и приступили к сварочным работам.