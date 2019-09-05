"Ростелеком" планирует внедрить оплату по изображению лица

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Демонстрация покупки кофе с помощью прототипа ожидается на сочинском форуме Finopolis, после чего можно ожидать выхода решения на рынок. Прототип будет работать совместно с банком "Русский стандарт", отмечает газета.

Для того чтобы расплачиваться без пин-кода на сумму до 1000 рублей, пользователь должен привязать к карте биометрические данные в приложении "Ростелекома" или банка, оказывающего эту услугу.

Ранее о внедрении оплаты с помощью биометрии сообщал Сбербанк.