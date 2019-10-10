ЦБ определит требования безопасности при хранении биометрии граждан

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России хочет получить право устанавливать требования к безопасности биометрических систем, чтобы уберечь граждан от последствий утечек такой информации. Об этом на форуме Finopolis 2019 сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы пока планируем записать это как право Центрального банка совместно с другими заинтересованными органами такие требования устанавливать, потому что нас очень беспокоит работа собственных биометрических систем, а не только Единой биометрической системы", - сказала она.

По ее словам, ЦБ сейчас обсуждает с банками возможность обязать их предоставлять желающим кредиты, депозиты и открывать счета с идентификацией их через ЕБС. "Потому что если вы клиент, и если вы пришли и если, сдав биометрию, вам отказали, я думаю, что у вас будет разочарование - вы ее для этого сдавали. Поэтому банки, конечно, должны вам такую возможность предоставить", - сказала Скоробогатова. Речь идет о подготовке законопроекта.

Ранее на этом же форуме об этом обсуждении сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В рамках изменения в законодательство мы обсуждаем, многие банки сейчас не поддерживают пока эту систему, для того, чтобы базовые услуги банки по выбору клиента могли предоставлять по биометрическим данным, то есть чтобы они создали технологическую возможность для этого. Я думаю, что надо будет думать о том, чтобы вводить такую обязанность", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что также обсуждается, как еще можно расширить сферу применения ЕБС помимо финансовой сферы. "Но клиенту хотелось бы воспользоваться и нефинансовыми услугами, как то: проходы в аэропорту, возможность пройти непосредственно в поезд, возможность получения каких-то программ лояльности, которые нефинансовые и так далее", - отметила первый зампред ЦБ.

Поэтому в законопроекте регулятор предложит расширить использование биометрии для всех финансовых услуг, а также даст банку возможность выбрать, какие услуги предлагать клиентам с использованием ЕБС, сказала она.

Наряду с Единой биометрической системой (ЕБС) Центробанка, в России существуют и системы других организаций. В частности, в свою собственную биометрическую систему данные клиентов собирает Сбербанк России.