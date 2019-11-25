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Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд постановил обратить в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, решение суда будет обжаловано.

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Юрист добавил, что" соответчиками Маркелова выступают его мачеха Татьяна Маркелова, друг детства Александр Шилов и восемь ООО".

Как сообщалось, в иске Генпрокуратуры РФ, кроме 120 объектов недвижимого имущества заявлено 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, 224 тыс. долларов США, 660 тыс. евро. Также обращению подлежит земельный участок, квартиры и помещение, дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.

Экс-глава Марий Эл Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Марий Эл Леонид Маркелов

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