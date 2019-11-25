Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд постановил обратить в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, решение суда будет обжаловано.

Юрист добавил, что" соответчиками Маркелова выступают его мачеха Татьяна Маркелова, друг детства Александр Шилов и восемь ООО".

Как сообщалось, в иске Генпрокуратуры РФ, кроме 120 объектов недвижимого имущества заявлено 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, 224 тыс. долларов США, 660 тыс. евро. Также обращению подлежит земельный участок, квартиры и помещение, дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.

Экс-глава Марий Эл Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.