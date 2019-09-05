Еще один самолет рейса Воронеж - Петербург совершил аварийную посадку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Воронеж-Пулково, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу". информированный источник.

По его словам, лайнер прервал полет и вернулся в Воронеж после возникновения неисправности источника питания. Никто не пострадал.

В среду утром тот же рейс, который выполнялся на другом воздушном судне, вынужден был прервать полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неуборки задних стоек шасси.