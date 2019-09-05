Поиск

Еще один самолет рейса Воронеж - Петербург совершил аварийную посадку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Воронеж-Пулково, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу". информированный источник.

По его словам, лайнер прервал полет и вернулся в Воронеж после возникновения неисправности источника питания. Никто не пострадал.

В среду утром тот же рейс, который выполнялся на другом воздушном судне, вынужден был прервать полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неуборки задних стоек шасси.

Воронеж

Новости по теме

Новости

Свердловские власти подтвердили, что двое подростков готовили массовые убийства

Свердловские власти подтвердили, что двое подростков готовили массовые убийства

Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между РФ и Украиной

"Ъ" сообщил о возможном распространении СБП на территории ЕАЭС

Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей

Восточный экономический форум - 2019

Чайка рассказал о продолжающемся давлении на бизнес

Восточный экономический форум - 2019

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Власти Сочи выделили квартиру онкобольному "олимпийскому переселенцу"

Лавров выступил за продолжение действия СНВ-3 между РФ и США

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');