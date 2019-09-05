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Самолет рейса Воронеж-Пулково приготовился к экстренной посадке из-за неисправности

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Технические проблемы второй день подряд вынуждают экипаж рейса Воронеж-Пулково возвращаться в аэропорт вылета, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"После набора высоты командир связался с диспетчерами и доложил о неисправности источника питания. Было принято решение прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета - Воронеж", - сказал собеседник агентства.

Самолет готовится к экстренной посадке.

Между тем, накануне утром тот же рейс авиакомпании "РусЛайн" вынужден был прервать полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неубранных задних стоек шасси.

Сообщалось, что пассажиров экстренно севшего в аэропорту Воронежа из-за проблем с шасси, отправят в пункт назначения - Санкт-Петербург - резервным бортом. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Воронеж

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