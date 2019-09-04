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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в воронежском аэропорту

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Воронеж-Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", - сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, подчеркнул источник.

Воронеж

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