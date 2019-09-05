Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил глава финансового конгломерата Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ну конечно, куда же без нас, у нас половина ипотеки всей страны", - сказал финансист. Греф также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что данный проект будет реализоваться только на Дальнем Востоке, "это эксклюзив для региона".

"Но, конечно, я думаю, что на ипотеку двухпроцентную спрос будет. Но пока рано обсуждать, потому что непонятен механизм, объемы", - сказал банкир.

Ранее 5 сентября Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых. Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

Программа может быть запущена в 2019 году и продлиться пять лет. По словам Путина, нужно будет внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее. Программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". Источниками финансирования могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.