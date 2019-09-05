Поиск

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил глава финансового конгломерата Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ну конечно, куда же без нас, у нас половина ипотеки всей страны", - сказал финансист. Греф также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что данный проект будет реализоваться только на Дальнем Востоке, "это эксклюзив для региона".

"Но, конечно, я думаю, что на ипотеку двухпроцентную спрос будет. Но пока рано обсуждать, потому что непонятен механизм, объемы", - сказал банкир.

Ранее 5 сентября Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых. Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

Программа может быть запущена в 2019 году и продлиться пять лет. По словам Путина, нужно будет внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее. Программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". Источниками финансирования могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.

Владимир Путин Герман Греф Сбербанк Дальний Восток

Новости по теме

Новости

Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны 4 млн рублей за танковый обстрел

Взрыв на полигоне под Архангельском

В России собрались изменить работу системы радиационного мониторинга

Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа

Восточный экономический форум - 2019

Путин предлагал Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты

Восточный экономический форум - 2019

Путин отметил пользу от "встряхивающих власть" протестов

Путин отметил пользу от "встряхивающих власть" протестов
Восточный экономический форум - 2019

Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21

Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21
Восточный экономический форум - 2019

Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"

Восточный экономический форум - 2019

Путин заявил о подходе к завершению переговоров по обмену заключенными с Украиной

Дело Михаила Абызова

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');