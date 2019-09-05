Поиск

Путин заявил Медведчуку об "особой позиции" по выдаче Украине Клыха и Карпюка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком заявил, что у России "особая позиция" по вопросу выдачи Украине осужденных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

В РоссииПутин заявил о подходе к завершению переговоров по обмену заключенными с УкраинойЧитать подробнее

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

По его словам, решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. "Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер, обращаясь к Медведчуку.

Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума. Медведчук участвует в переговорах России и Украины по вопросу обмена осужденными.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне, а также убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

Владимир Путин Виктор Медведчук

Новости по теме

Новости

Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны 4 млн рублей за танковый обстрел

Восточный экономический форум - 2019

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Взрыв на полигоне под Архангельском

В России собрались изменить работу системы радиационного мониторинга

Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа

Восточный экономический форум - 2019

Путин предлагал Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты

Восточный экономический форум - 2019

Путин отметил пользу от "встряхивающих власть" протестов

Путин отметил пользу от "встряхивающих власть" протестов
Восточный экономический форум - 2019

Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21

Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21
Восточный экономический форум - 2019

Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"

Восточный экономический форум - 2019

Путин заявил о подходе к завершению переговоров по обмену заключенными с Украиной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');