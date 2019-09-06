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Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян

Один гражданин России из обменного списка пока не помилован и может быть оставлен на Украине

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 12 россиян, осуждённых на Украине, помилованы, заявил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет. "Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

По данным СМИ, Гаджиев воевал в батальоне луганского ополчения "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года. Он содержится в колонии строгого режима.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

6 сентября Путин заявил на ВЭФ-2019, что переговоры об обмене близки к завершению и что обмен будет масштабным. Дипломатические источники "Интерфакса" назвали вероятной датой начала обмена 7 сентября.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны в список для обмена включены 24 моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссер Олег Сенцов.

Украина

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